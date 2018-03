OL : Ce patron gueulard qui a montré l'exemple à Moscou

Dans : OL, Ligue 1.

Pas vraiment ami avec Jean-Michel Aulas ces derniers temps, Nicolas Puydebois est coupable aux yeux du président lyonnais de trop critiquer le club rhodanien. Cela n’empêche pas l’ancien gardien lyonnais de continuer à suivre son club de cœur et de livrer son analyse pour le site Olympique et Lyonnais. Après la victoire arrachée à Moscou, l’ancienne doublure de Grégroy Coupet a trouvé des circonstances atténuantes au jeu confus de son équipe, et a mis en avant les ingrédients trouvés par l’OL pour aller chercher une précieuse victoire. Il a surtout rendu hommage à Anthony Lopes, impérial sur quelques ballons chauds ce jeudi.

« Souvent en difficulté pour faire du jeu sur une pelouse parfaite au Groupama Stadium, il était compliqué de produire du jeu dans pareilles conditions. Un terrain sablé sûrement gelé par les -8 degrés affichés au thermomètre. Des conditions compliquées pour pratiquer un beau football. A défaut d’être flamboyant, l’OL a effectué un match solide. Concentrés et appliqués, les Lyonnais, même s’ils ont concédé plusieurs occasions, se sont montrés solidaires pour défendre jusqu’au coup de sifflet final leur avantage. Beaucoup d’efforts déployés dans le repli défensif. Lopes, notre capitaine du soir a été costaud au cours d’une rencontre où il a du s’employer rapidement. Solide de bout en bout, il a du faire encore trois, quatre interventions déterminantes et rassurantes dans des conditions climatiques très difficiles pour un gardien de but », a souligné Nicolas Puydebois, pour qui le Portugais a porté avec honneur le brassard de capitaine, et a su se montrer rassurant tout au long de la rencontre. Une bonne chose pour Lopes, qui avait mis la pression à tout le monde avant le match en demandant un engagement total et un grand sérieux à ses coéquipiers.