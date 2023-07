OL ‍: Ce dossier s’affole, Lyon ouvre les enchères

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Une belle vente à venir à l'Olympique Lyonnais sans toucher aux titulaires ? C'est possible avec l'intérêt de plus en plus appuyé de plusieurs formations de Ligue 1 pour Romain Faivre.

Ce marché des transferts estival va permettre à l’Olympique Lyonnais de dégraisser son effectif. Plusieurs gros salaires sont déjà partis à l’image de Thiago Mendes, Jérome Boateng, Moussa Dembélé ou Houssem Aouar, et d’autres devraient suivre avec Jeff Reine-Adelaïde et désormais Romain Faivre. Le milieu offensif n’a jamais réussi à trouver ses marques à l’OL, alors qu’il était le leader technique du Stade Brestois, et avait signé pour 18 millions d’euros en janvier 2022. Malgré un an et demi très décevant, le Franco-Algérien a la possibilité de rebondir, et son prêt réussi à Lorient l’atteste. Résultat, les dirigeants lyonnais pourraient s’en tirer à bon compte dans ce dossier, puisqu’une vente à 15 millions d’euros est espérée. Jusqu’à présent, seule une proposition à hauteur de 11 millions d’euros avait été effectuée, de la part des Merlus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romain Faivre (@romainfaivre__)

Mais L’Equipe annonce que des clubs de Ligue 1 se sont réveillés dans ce dossier. Monaco et Nice ont fait part de leur intérêt, tandis que Strasbourg en a fait l’une des priorités de son nouvel entraîneur Patrick Vieira. Désormais, l’OL espère ainsi avoir plusieurs offres s’approchant des 15 millions d’euros réclamés, pour valider un départ qui ferait du bien à la masse salariale, mais surtout à la balance commerciale. Néanmoins, les discussions sont toujours en cours, et pourraient même déboucher sur une petite surenchère de la part des différents clubs intéressants, pour la plus grande joie des dirigeants lyonnais dans ce dossier qui a longtemps été considéré comme un flop.