OL ‍: Ce club du ventre mou insiste pour Cherki

Par Adrien Guyot

En grande difficulté financière, l’Olympique Lyonnais a besoin de liquidités au mercato et va devoir vendre. Cela tombe bien, un intéressé de longue date s’apprête à formuler une nouvelle offre pour Rayan Cherki.

L’Olympique Lyonnais est dans le rouge financièrement. Ces derniers jours, la DNCG a prononcé une relégation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire à l’issue de la saison en cours. Avec une dette de 500 millions d’euros, John Textor est à la recherche de leviers à activer pour sortir à la fois son groupe et le club rhodanien de cette situation délicate. Dans un peu plus d’un mois, le mercato hivernal va ouvrir ses portes, et l’OL va chercher à vendre certains joueurs pour obtenir des indemnités de transferts. Cela tombe bien, un club ayant déjà manifesté son intérêt pour un joueur est sur le point de revenir à la charge dans les prochaines semaines. Comme l’affirme Give Me Sport, Fulham envisage de solliciter à nouveau la direction lyonnaise pour s’attacher les services du milieu offensif.

Fulham ne lâche pas Cherki, l’OL négocie à 30ME

Exclusive: Fulham are considering a mid-season move for Rayan Cherki amid Lyon's financial struggles. Written by @Danny_Rust10 & @DeanJonesSoccer https://t.co/WxIuC4qBHv — GiveMeSport (@GiveMeSport) November 27, 2024

Selon la source, l’arrivée cet été d’Emile Smith-Rowe en provenance d’Arsenal au même poste n’a pas calmé les ardeurs des Cottagers, qui avaient proposé 15 millions d’euros à Lyon durant le mercato d’été. Le principal intéressé avait décliné et n’avait pas rejoint la Premier League. Actuellement dans le milieu de tableau du championnat, Fulham n’a pas abandonné l’idée de signer le joueur de 21 ans. De son côté, l’Olympique Lyonnais n’est pas en position de force et sait qu’en cas d’offre intéressante, il sera difficile de se montrer trop gourmand. L’OL est prêt à démarrer les négociations au sujet de Cherki mais il faudra proposer un montant de 30 millions d’euros minimum pour cela. Le club de Londres sait néanmoins que la concurrence est féroce dans ce dossier, d’autant que le PSG, Dortmund ou encore Leipzig avaient tenté leur chance ces derniers mois.