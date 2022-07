OL : Lucas Paqueta a demandé à quitter Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Paqueta a joué samedi le premier match de préparation de l'Olympique Lyonnais, mais le milieu brésilien pourrait partir de l'OL avant la fin du mercato.

Retenu par Peter Bosz dans l’équipe qui a disputé la seconde période de la rencontre de préparation face à Bourg-en-Bresse », Lucas Paqueta a compris que son entraîneur estimait que pour l’instant il ne le considérait pas encore en pleine forme, le coach lyonnais ayant clairement aligné au coup d’envoi une formation ressemblant à une équipe-type. Pas de souci pour le milieu de terrain qui a déjà montré les saisons passées qu’il savait rapidement se remettre en route. Cependant, cet été, la situation est différente puisque des rumeurs circulent sur l’avenir du joueur brésilien avec l’Olympique Lyonnais.

L'avenir de Lucas Paqueta à l'OL est incertain

Le nom de Lucas Paqueta a circulé en Premier League, sans que cela se concrétise par une offre ferme sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Le Sun expliquant même que l'ancien joueur de l'AC Milan avait refusé des propositions d'Arsenal, Tottenham et Manchester City. Cependant, du côté de l’OL, et même avec l’apport financier de John Textor, on sait qu’on va devoir gérer ce dossier lors du mercato. Et ce dimanche L’Equipe le confirme. Hervé Penot l’annonce sans détour, Lucas Paqueta se voit loin de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. « Le Brésilien a fait connaître son souhait de s’en aller et le club n’a pas l’intention de le bloquer », écrit le journaliste du quotidien sportif. Une fois que cela est dit, il faut tout de même qu'un club fasse une offre suffisante pour convaincre Lyon de céder un joueur qui est un tout de même un top footballeur, même si les résultats de l'OL la saison passée n'ont pas contribué à le mettre en valeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

Décidé à ne pas passer une saison disputer une coupe européenne, Lucas Paqueta souhaite donc rapidement rebondir, alors qu'il a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais. Pour se l'offrir, le club intéressé devra toutefois payer près de 40 millions d'euros, de quoi forcément faire réfléchir, même si les grosses cylindrées anglaises n'ont pas peur de ce genre d'investissement. A voir si cela se fera rapidement ou en toute fin de mercato, l'OL ne voulant tout de même pas perdre de temps.