OL : Ce bug dans la formation que l’OL veut corriger rapidement

Meilleur centre de formation de France et aussi sur le podium en ce qui concerne l’ensemble des grands championnats européens, l’Olympique Lyonnais possède une pépinière qui fait la fierté du club et de ses dirigeants.

Non seulement de nombreux jeunes joueurs font leur parcours jusqu’au bout en passant professionnel, mais ils parviennent régulièrement à se faire leur place dans l’équipe première du club, souvent avec brio. Néanmoins, une statistique loin d’être anodine vient assombrir le paysage quand on regarde la palmarès de la Coupe Gambardella, la compétition phare de la formation en France. En effet, cela fait plus de 20 ans que l’OL ne l’a pas remporté, avec une seule finale récente, en 2015 contre Sochaux. Avant le derby chaud face à Saint-Etienne de ce week-end dans cette épreuve, Stéphane Roche ne tournait pas autour du pot.

« C’est la dernière compétition de jeunes avant de basculer dans le foot des adultes. C’est une aventure qu’ils doivent partager, en créant une dynamique, un état d’esprit. On commence par le derby, et il y a le Stade de France tout au bout. Par rapport à la légitimité du club en termes de formation, à sa capacité à sortir des joueurs de talent, il y a un décalage avec le fait que l’OL ne remporte plus très souvent la Gambardella mais c’est toujours un nouveau challenge », a livré l’entraineur des U19 lyonnais, qui rêve de concrétiser par des résultats la réussite de la formation lyonnaise au plus haut niveau.