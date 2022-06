OL : Castello Lukeba dégoûté par la relégation des Verts

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Comme avant chaque début de saison, l'OL affiche de fortes ambitions. Et la saison prochaine en Ligue 1, les Gones vont manquer d'un adversaire historique : l'AS Saint-Etienne.

Huitième du dernier exercice en Ligue 1, l'OL compte bien rectifier le tir dans les prochains mois. Pour cela, les Gones vont devoir réaliser un bon mercato estival. C'est bien parti, avec les arrivées notables d'Alexandre Lacazette et de Johann Lepenant. L'arrivée en tant que propriétaire de John Textor est aussi pleine de promesses pour aider à finaliser certains dossiers. Si tout va plutôt bien pour l'OL ces derniers temps, ce n'est pas le cas chez l'éternel rival : l'AS Saint-Etienne. Les Verts sont en effet descendus en Ligue 2 et ne pourront donc pas affronter les Gones la saison prochaine, une première depuis la saison 2003-2004. Un derby qui manquera beaucoup à Castello Lukeba.

Lukeba triste pour l'AS Saint-Etienne

Castello Lukeba sur son compte Instagram 👀👀

« Chers supporters, RDV demain 20H00 pour une surprise »#Castello2027 ?? pic.twitter.com/DN707jmT0I — DailyGones TV (@DailyGonesTV) June 25, 2022

Véritable révélation lyonnaise la saison passée, Lukeba veut continuer sa belle progression. A 19 ans, il s'est déjà imposé comme un élément incontournable de l'équipe de Peter Bosz. Et comme chaque compétiteur, Lukeba veut se frotter aux meilleures équipes et jouer les plus grands matchs. Le derby entre l'OL et l'AS Saint-Etienne en fait partie. Interrogé sur Instagram par un fan de l'OL au sujet de la relégation de l'AS Saint-Etienne, le défenseur rhodanien a confié une certaine amertume. « Je suis déçu qu'il n'y ait plus de derby la saison prochaine. Un derby, c'est vraiment un match à part. J'espère qu'ils vont remonter pour qu'on ait à nouveau ce match si particulier en Ligue 1. Surtout en tant que Lyonnais, ça va vraiment manquer », a notamment indiqué Castello Lukeba, bon joueur sur le coup et auteur d'un discours qui devrait plaire aux fans des Verts. Si aucun derby n'aura donc lieu la saison prochaine pour l'OL en Ligue 1, les hommes de Peter Bosz vont devoir commencer leur nouvel exercice pied au plancher. Leur première journée de Ligue 1 sera à domicile face à l'AC Ajaccio.