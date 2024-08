OL ‍: Caqueret stoppe Textor dans ses magouilles

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Club que John Textor souhaite racheter, Everton pourrait récupérer Orel Mangala et Ernest Nuamah dans la dernière ligne droite du mercato. Les Toffees ont également manifesté leur intérêt pour Maxence Caqueret.

Ces derniers jours, un homme fait énormément parler à l’Olympique Lyonnais, il s’agit du propriétaire américain John Textor. Il faut dire que le patron d’Eagle Football donne parfois l’impression de jouer à un Monopoly géant avec tous ses clubs, y compris avec ceux qu’il ne possède pas encore. Alors qu’il est en négociations avancées pour racheter le club anglais rapidement, Everton a subitement manifesté son intérêt pour plusieurs joueurs de l’OL dans la dernière ligne droite du mercato, et cela alors que Lyon est dans l’obligation de vendre afin de dégraisser son effectif.

Gros flop du mercato hivernal, Orel Mangala est en partance pour les Toffees dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat inespérée à 40 ME. Ernest Nuamah pourrait le suivre, lui qui figure également dans les petits papiers de Nottingham Forest, un club avec lequel John Textor s’entend particulièrement bien depuis un an (Niakhaté, Mangala). A 48 heures de la fin du mercato, RMC nous apprend qu’un autre joueur de l’OL a subitement tapé dans l'oeil des dirigeants d'Everton : Maxence Caqueret, dont le contrat avec le club rhodanien court jusqu’en 2027. Mais pour le vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais, pas question de rejoindre les Toffees.

Caqueret refuse Everton

Le journaliste Fabrice Hawkins affirme que malgré cette approche concrète de la part d’Everton, Maxence Caqueret n’a pas donné suite et a refusé la proposition du club anglais. La question est maintenant de savoir si Caqueret souhaite rester à Lyon ou s’il attend simplement un projet plus intéressant, alors que le Bayer Leverkusen s’était intéressé à lui au début de l’été, sans jamais concrétiser cet intérêt par une offre ferme et définitive.

Du côté de la direction lyonnaise, un départ de Maxence Caqueret serait en tout cas vu d’un très bon oeil, car le secteur du milieu de terrain est plus que jamais ciblé à tel point que la volonté des dirigeants est de faire peau neuve en seulement quelques heures. Mais trouver un club qui satisfait Maxence Caqueret en l’espace de deux jours ressemble de plus en plus à une mission impossible.