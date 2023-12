OL ‍: Caqueret met le réveil, Lyon est métamorphosé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ombre de lui-même en début de saison, Maxence Caqueret a mis du temps avant de retrouver son meilleur niveau. Mais le métronome de l’OL semble sur la bonne pente comme le confirme sa belle prestation à Monaco.

Plombé par la défaillance de certains cadres lors de cette première partie de saison, l’Olympique Lyonnais remonte doucement la pente. Et comme par magie, les bons résultats obtenus lors des deux dernières semaines tombent au moment où certains joueurs phares de l’OL retrouvent un niveau en adéquation avec leur statut. C’est le cas d’Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé décisif contre Toulouse, mais pas uniquement. Maxence Caqueret retrouve lui aussi des couleurs, après avoir souffert en début de saison. Amorphe sous Laurent Blanc et Fabio Grosso, le milieu de terrain lyonnais retrouve peu à peu son meilleur niveau.

Face à Monaco vendredi soir, il a parfois été brillant à tel point de figurer dans l’équipe type de la 16e journée de Ligue 1 dans les colonnes du quotidien national. Un retour en forme qui fait le plus grand bien à l’OL et qui peut changer le visage de l’équipe de Pierre Sage selon le consultant Nicolas Puydebois. « Sur ce début de saison, on n’avait pas retrouvé le niveau de Maxence Caqueret dans les courses, dans les efforts. Là, ça fait deux matchs où dans le volume de jeu et dans ce qu’il propose, qui est beaucoup mieux. Sur ces derniers temps, il était très monorythme, sans intensité, sans impact dans les duels » estime l’ancien gardien de l’OL dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones" sur Olympique et Lyonnais.

Puydebois souligne la montée en puissance de Caqueret

Et le consultant lyonnais de poursuivre. « Pourquoi depuis deux matchs il a retrouvé de l’effervescence ? Certains freins ont dû être levés par le nouveau coach certainement. Son positionnement y est sans doute pour beaucoup mais je pense que c’est plus lui, sa remise en question personnelle. Psychologiquement, il a repassé un cap. Attention, ça ne fait que deux matchs. Il faut voir dans la durée mais c’est une bonne chose pour l’OL » estime Nicolas Puydebois, convaincu que le renouveau de Lyon ne peut être durable que si les cadres sont à leur niveau. C’est donc le cas pour Caqueret mais cela devra aussi être le cas après la trêve de joueurs tels que Tolisso, Cherki, Lovren ou encore Lacazette. Des leaders qui doivent guider Lyon vers le maintien en 2024.