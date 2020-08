OL : Caqueret-Guimaraes, l'avenir du foot est à Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais devra se séparer de plusieurs joueurs au mercato, mais avec Caqueret et Guimaraes l'OL tient son duo d'avenir.

Un an après un début de saison spectaculaire en Ligue 1, préambule à un crash spectaculaire, l’Olympique Lyonnais a superbement réussi sa première sortie du Championnat 2020-2021, mais du côté de l’OL la leçon a été retenue et cette fois on ne s’enflamme pas malgré la belle copie rendue vendredi face à Dijon. Et cela d’autant plus que les supporters rhodaniens savent que le mercato va faire des dégâts au sein de l’effectif mis à la disposition de Rudi Garcia. Mais en attendant de parler de possibles départs, du côté de Lyon on se régale de la performance de la paire composée de Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes. Les deux jeunes joueurs étaient associés par Rudi Garcia face au DFCO et cela a clairement bien fonctionné entre le milieu brésilien et son coéquipier français. De quoi forcément faire le bonheur et donner des idées au technicien de l’Olympique Lyonnais.

Dans des propos relayés par Le Progrès, Rudi Garcia ne masque pas sa satisfaction devant le match réalisée par Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret. « Ce sont deux très beaux joueurs. Ils sont capables d’avaler les kilomètres, d’équilibrer l’équipe sur le plan défensif et ils nous aident à ressortir les ballons. Je les ai laissés sur le terrain jusqu’au bout parce qu’ils le méritaient », a expliqué l’entraîneur lyonnais, qui compte sur ses deux pépites pour permettre à Lyon de retrouver son rang en Ligue 1. Il faut toutefois espérer que le talent des deux milieux de terrain ne donne pas trop vite des idées à d'autres clubs européens. Même si Guimaraes et Caqueret sont intransférables lors de ce mercato, Jean-Michel Aulas pourrait bien devoir subir des attaques dans un an. La rançon de la gloire pour l'OL, une fois de plus.