OL ‍: Caqueret fait un terrible constat au mercato

Lors de ce mercato estival, Maxence Caqueret est candidat à un départ mais pour l’instant, le milieu de terrain de l’OL n’a reçu aucune offre. Pourtant, les clubs intéressés par son profil ne manquent pas.

Auteur d’une belle seconde partie de saison, Maxence Caqueret a de fortes chances de quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Formé au club, le milieu de terrain de 24 ans aspire à découvrir un nouveau championnat, et l’OL ne le retiendra pas, d’autant plus que le natif de Vénissieux dispose d’une belle valeur marchande. Estimé à environ 20 millions d’euros par le club de John Textor, Maxence Caqueret avait de belles touches au début de l’été. Il y a un mois, on apprenait notamment que le Bayer Leverkusen était intéressé par le profil de Maxence Caqueret, un milieu relayeur comme Xabi Alonso les aime, avec une belle qualité technique et un gros volume de jeu.

L’intérêt du champion d’Allemagne en titre ne s’est pas concrétisé et il faut bien le dire, peu de clubs européens se sont activés au cours des dernières semaines pour s’attacher les services du n°6 de l’Olympique Lyonnais. Il faut peut-être s’armer de patience dans le camp de Maxence Caqueret, mais cela commence à faire long, surtout que l’on ne voit rien venir. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait le point sur la situation de l’ancien international espoirs français et dresse un terrible constat. Selon le quotidien sportif, Maxence Caqueret est bien surveillé par de nombreux clubs européens, mais il ne figure jamais parmi les priorités de ceux-ci.

Caqueret n'a reçu aucune offre cet été

Autrement dit, si son profil plaît sur le marché des transferts et reste surveillé de près, Maxence Caquret n’a pas reçu la moindre offre depuis le début du mercato. Un constat de plus en plus préoccupant pour le joueur ainsi que pour le club, et qui laisse penser que si cette situation s’éternise, le milieu de terrain formé à l’OL pourrait finalement rester dans la capitale des Gaules. Même si ce n’était pas le plan, Maxence Caqueret pourrait profiter de l’exposition de l’Olympique Lyonnais en Europa League la saison prochaine pour briller avant un potentiel départ en 2025. Sauf si d’ici la fin du mercato, un club à la recherche d’un milieu relayeur se rabat sur le joueur de l'OL en dégainant une proposition à la hauteur des attentes du club rhodanien.