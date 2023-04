OL : « C’est de la merde », Lovren explose de colère

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Plus que de l'abattement, il y avait de la colère dans le camp lyonnais dimanche soir après la défaite face à l'Olympique de Marseille. Symbole de cette rage, Dejan Lovren, lequel n'a pas du tout apprécié le scénario du match.

Quelques minutes après avoir eu le ballon de la victoire pour l’OL, Malo Gusto a plongé le Groupama Stadium dans le noir en offrant les 3 points à l’OM sur un but contre-son-camp qui restera longtemps dans les mémoires tant il a été grotesque. Sur cette action incroyable à la dernière seconde, l’Olympique Lyonnais a dit adieu à ses derniers espoirs d’arracher un ticket européen, en même temps qu’à la première place lors de la phase retour qui avait fait le bonheur de Jean-Michel Aulas. Dans le vestiaire rhodanien, si certaines têtes étaient basses, ce n’était pas le cas pour Dejan Lovren qui n'a pas apprécié du tout la manière dont ses coéquipiers et lui ont perdu le contrôle.

L'OL a perdu plus que trois points

Loin de se défiler, le défenseur international croate a fait connaître sa colère face à cette défaite qui arrive au pire moment et face au pire adversaire, alors que l'Olympique Lyonnais était sur une belle série en Ligue 1. Et quand Lovren n’est pas content, il fait rarement dans la dentelle, même si sa prestation personnelle n’a pas été bonne non plus contre l'OM.

Face aux médias, l’expérimenté défenseur de 33 ans a dit sa façon de penser. « Ce résultat, c’est la merde. C’est vraiment dommage. Je ne peux pas dire qu’on mérite de prendre un point, mais on a donné les ballons de buts (…) On doit regarder le temps aussi. Le premier, C’est à la 44e minute, on n’a pas besoin de perdre les ballons comme ça, c’est trop facile (…) On a plutôt tout bien fait en deuxième mi-temps, Alex Lacazette marque, on revient bien. Il reste trente secondes, le ballon était à leur gardien, mais on n’est pas concentré jusqu’à la fin. On leur donne le but leur offrant les trois points, ces erreurs nous coûtent cher. Si on parvient à les gommer, on peut avancer, mais voilà, c’est inacceptable pour moi », a lancé un Dejan Lovren passablement irrité et qui a bien compris l’impact de cette défaite dans la saison de l’Olympique Lyonnais.