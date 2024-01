OL ‍: Bonne année à la française, John Textor déjà agressé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL tentera de sauver sa peau le plus rapidement possible en Ligue 1 lors de cette seconde partie de saison. John Textor devra aussi arranger une image toujours plus écornée.

Les fans et observateurs de l'OL ont repris un peu espoir lors de la fin de l'année 2023. Les Gones restent en effet sur trois succès de rang en Ligue 1 et ont pu sortir la tête de l'eau. Mais l'équilibre est toujours précaire. Le marché des transferts hivernal devra apporter son lot de réponses pour l'effectif de Pierre Sage. John Textor et son board vont donc devoir prendre les bonnes décisions. Et c'est bien ça qui inquiète à l'OL, alors que l'homme d'affaires américain ne semble pas des plus concernés par le projet rhodanien. Du moins, c'est l'avis du Figaro, qui n'a pas manqué de tacler l'Etasunien.

Textor, plus beaucoup de crédit à l'OL...

Dans un article qui revient sur les personnalités qui ont agacé le média français en 2023, John Textor prend en effet cher. Son manque de cohérence est notamment pointé du doigt : « On a le sentiment que John Textor n'a pas de vision claire pour l'Olympique Lyonnais… Qu'il fait « joujou» avec pour servir les intérêts d'Eagle Football (sa société). Les différentes opérations (prêts, transferts) entre « ses » clubs (Jeffinho, Ernest Nuamah, Jake O'Brien, Jeff Reine-Adélaïde etc.) le laissent penser. Tout comme son implication plus importante du côté du Brésil (Botafogo FR) ou encore son ambition de racheter une formation portugaise. Mais peut-être qu'il n'en est rien et qu'il lui faut seulement plus de temps pour mettre en place sa stratégie. On devrait en savoir davantage dans les prochains mois. Le maintien de Pierre Sage, au poste d’entraîneur, semble aller vers plus de sérieux et de cohérence. Il était temps... ». L'OL rependra sa saison le week-end prochain en Coupe de France sur la pelouse du CA Pontarlier. Peut-être que des recrues auront signé d'ici-là.