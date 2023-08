OL ‍: Blanc veut l’écarter, Lepenant voit deux issues

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Insistant auprès de ses dirigeants, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Laurent Blanc attend l’arrivée d’un milieu défensif avec impatience. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le jeune Johann Lepenant qui pourrait bien écouter les propositions de ses deux courtisans en Ligue 1.

Laurent Blanc l’a encore rappelé après le match nul à Nice (0-0) dimanche soir, un ou plusieurs départs surprises ne sont pas à exclure d’ici la fin du mercato. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait que certains joueurs et la direction peuvent être confrontés à des offres impossibles à refuser. Sans oublier le cas où un acteur mécontent de sa situation viendrait réclamer un bon de sortie.

Lepenant bientôt barré

Cette deuxième hypothèse pourrait concerner Johann Lepenant qui, malgré ses titularisations lors des deux premières journées de championnat, a de quoi s’inquiéter pour son temps de jeu. Le milieu de 20 ans a surtout profité d’un manque de solutions devant la défense. Mais dans les prochains jours, si l’Olympique Lyonnais parvient à satisfaire Laurent Blanc, un milieu défensif plus expérimenté devrait renforcer l’effectif. Autant dire que Johann Lepenant, laissé sur le banc face aux Aiglons, devra s’habituer au statut de remplaçant si un solide concurrent vient s’installer dans le onze.

🚨Exclu #MercatOL 🔴🔵 🦁

▪️ avec l'arrivée probable d'un numéro 6, Johann Lepenant pourrait quitter l'OL d'ici la fin de semaine

▪️ Lorient et Clermont sont disposés à le récupérer en prêt https://t.co/3pq8Hrdk5p — Sébastien Denis (@sebnonda) August 28, 2023

Suffisant pour s’interroger sur son avenir à court terme ? En tout cas, le média Foot Mercato n’écarte pas l’hypothèse d’une réflexion et d’un départ du milieu de terrain. D’autant que deux pensionnaires de Ligue 1 se tiennent prêts à l’accueillir. En effet, Clermont et Lorient, dont les philosophies de jeu correspondent à ses qualités, aimeraient obtenir le prêt de Johann Lepenant. Ces opportunités lui garantiraient sans doute du temps de jeu. Mais pas sûr que l’ancien Caennais accepte de quitter Lyon sans se battre pour sa place. On peut aussi imaginer que Laurent Blanc sera réticent à l’idée de perdre une solution dans l’entrejeu.