OL ‍: Benrahma rappelé en équipe d'Algérie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Mis au placard par Djamel Belmadi avant la récente Coupe d'Afrique des Nations, Saïd Benrahma a été convoqué par le nouveau sélectionneur national algérien.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato hivernal, et même s'il n'a pas encore affiché son meilleur visage sous le maillot de l'OL, Saïd Benrahma va avoir le plaisir de retrouver les Fennecs. « Notre attaquant Saïd Benrahma a été appelé avec la sélection algérienne. Vladimir Petkovic a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur pour les deux matchs amicaux à venir. Il n'avait pas été retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations par le désormais ex-sélectionneur, Djamel Belmadi. Cependant, cette fois-ci, Saïd Benrahma effectue son retour en sélection. Vladimir Petkovic a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur. Au programme pour l'Algérie, deux matchs amicaux : le premier contre la Bolivie le 22 mars, et le second contre l'Afrique du Sud le 26 mars », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué au sujet du joueur algérien, forfait pour le déplacement de ce vendredi soir à Toulouse en raison d'un souci musculaire qui à priori ne l'empêchera pas de jouer avec l'Algérie.