OL ‍: Benrahma écarté, son départ annoncé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La défaite face à l'Olympique de Marseille a provoqué une énorme secousse du côté de Lyon. Saïd Benrahma pose un vrai problème et on sait pourquoi.

Pierre Sage n'est pas du genre à tergiverser, et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, n'a pas hésité à mettre sur la touche, puis à envoyer dans les tribunes un joueur comme Saïd Benrahma qui avait été pourtant l'un des renforts vedettes du mercato hivernal 2024. Mais l'OL se doit d'être performant, et visiblement le technicien de Lyon pense qu'actuellement son équipe l'est sans l'international algérien. Tandis que chez les Fennecs, on s'étonne de cette décision de Pierre Sage de mettre l'attaquant de 29 ans sur la touche, Walid Acherchour a tiré à boulets rouges sur l'ancien joueur de West Ham, estimant que ce dernier n'avait pas eu le comportement attendu et qu'il était responsable de sa situation actuelle dans le vestiaire du club rhodanien.

« Saïd Benrahma est arrivé avec beaucoup de kilos en trop à la reprise, et aujourd’hui, on n’a pas l’impression que le foot est sa priorité. Je ne suis pas tellement surpris, car Benrahma quand ça va très très bien, c’est très très bien, mais quand ça va un peu moins bien, il peut avoir d’autres distractions », a expliqué le consultant de l'After Foot. Et forcément, les rumeurs sur un départ possible se multiplient. Selon le site ObservAlgérien, la situation est telle pour l'attaquant algérien qu'un départ dès le mercato d'hiver 2025 ne serait pas une énorme surprise. Pour mémoire, Saïd Benrahma a un contrat jusqu'en juin 2027 avec l'Olympique Lyonnais, John Textor ayant payé d'abord 6 millions d'euros à West Ham en janvier dernier pour un prêt payant de l'attaquant, puis ayant levé l'option d'achat en déboursant 14,4 millions d'euros. Le voir partir un an seulement après sa signature à l'OL serait forcément une énorme déception, alors même que les dirigeants lyonnais s'étaient battus durement pour le recruter suite à un souci administratif dans les ultimes instants du mercato d'hiver 2024.