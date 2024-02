OL ‍: Benrahma a déjà un club de Ligue 1 dans le viseur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sa suspension terminée, Saïd Benrahma devrait faire ses débuts avec l’Olympique Lyonnais dimanche. L’ailier prêté avec option d’achat par West Ham effectuera sûrement le déplacement à Montpellier, avant la confrontation face à l’OGC Nice qu’il attend avec impatience.

Saïd Benrahma doit encore patienter. Déjà contraint d’attendre la réponse des instances pour la validation de son prêt, l’ailier de l’Olympique Lyonnais ne pouvait pas faire ses débuts face à l’Olympique de Marseille (1-0) en Ligue 1, ni contre Lille (2-1) en Coupe de France. Suspendu, le joueur sous contrat avec West Ham a dû se contenter de s’entraîner avec sa nouvelle équipe. L’occasion pour lui de découvrir les outils du club rhodanien.

🗨 « Tout le monde est positif »



🎙 Une semaine après son arrivée, Saïd Benrahma s'est exprimé sur l'intégration des recrues et l'état d'esprit du groupe ! 👊



⏯ La conférence de presse avant #MHSCOL sur #OLPLAY 👉 https://t.co/fuKExgSbx1 — Olympique Lyonnais (@OL) February 10, 2024

« Les infrastructures sont magnifiques ici, a constaté Saïd Benrahma. Il n’y a pas beaucoup de clubs qui disposent de telles installations, il y a tout pour bien travailler. L'entraînement s’est très bien déroulé, on a travaillé dur, mais on a travaillé dans une très bonne humeur et dans une bonne ambiance. Ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné avec l’intensité qu’il y a à l’entraînement à l’OL. C’est impressionnant, et j’ai hâte de jouer sur le terrain. »

Reste à savoir comment le milieu offensif sera utilisé. Face aux médias, l’international algérien a glissé un message à l’entraîneur Pierre Sage. « Je viens pour aider l’équipe. Je vais tout faire pour jouer, mais c’est l’équipe avant tout, mais c’est Pierre Sage qui fait les choix. Je peux jouer derrière l’attaquant ou sur les ailes, mais de préférence sur le côté gauche, a-t-il précisé. Je viens pour apporter mon profil créatif et ma percussion offensive. Je viens mettre mon profil au service de l’équipe. »

Pas de pitié pour Nice

Saïd Benrahma amène aussi son côté revanchard, lui qui avait découvert le haut niveau à l’OGC Nice sans pouvoir y percer. « J’ai un goût amer de ne pas avoir pu performer en France, j’ai envie de prouver que je peux réussir ici. Je suis la Ligue 1 depuis tout petit, je regardais ce championnat quand j’étais enfant, j'ai à cœur de réussir ici. Retrouver des clubs comme Nice, qui m’a donné ma chance, je leur en suis reconnaissant. Mais sur le terrain, quand ils viendront au Groupama Stadium, il n’y aura pas de cadeaux », a prévenu le Lyonnais avant le choc face au Gym vendredi prochain.