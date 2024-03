OL ‍: Ben Arfa est de retour en version 2024

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une entrée fracassante, Rayan Cherki a offert la victoire à l’Olympique Lyonnais à Toulouse (2-3) vendredi. Le milieu offensif s’est offert un festival au Stadium. Une performance inédite pour un Gone depuis la prestation d’Hatem Ben Arfa à Marseille en 2008.

Piqué par son entraîneur Pierre Sage, qui l’a écarté du onze de départ, mais aussi par le sélectionneur Thierry Henry, qui ne l’a pas convoqué pour le prochain rassemblement des Bleuets, Rayan Cherki a répondu avec autorité. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, entré à la 66e minute à Toulouse vendredi, a fait basculer le match en faveur de son équipe. Au-delà de son but et de sa passe décisive pour Jake O’Brien, le jeune talent de 20 ans s’est offert un véritable festival !

Seul Hatem Ben Arfa a déjà fait mieux en sortie de banc (11 avec Lyon contre Marseille en avril 2008) depuis qu’@OptaJean collecte ces données (2006/07). 🌪️#TFCOL (2-3) pic.twitter.com/Gkwvp4N9g9 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 15, 2024

Il a fallu les interventions du gardien Guillaume Restes pour l’empêcher de conclure ses deux percées en solitaire. A travers ces deux actions, notamment, Rayan Cherki a alimenté une statistique assez bluffante. Le Lyonnais a en effet réussi 8 dribbles sur 10 tentés. Depuis qu’il analyse ces données en 2006-2007, le statisticien Opta n’a vu qu’un seul Gone capable de réaliser une telle performance en sortie de banc, c’était un certain Hatem Ben Arfa qui avait réussi 11 dribbles face à l’Olympique de Marseille (défaite 3-1) en avril 2008.

Sage en redemande

Il faut dire que Rayan Cherki est entré avec l’envie de faire des différences à Toulouse. Pierre Sage l’a bien senti et aimerait voir son meneur de jeu évoluer plus souvent avec la même mentalité. « Le talent il l'a, il doit vraiment être animé par d'autres sentiments quand il joue au football. Quand il est agressif comme ça dans son jeu, qu'il attaque adversaire, non pas pour la note de style mais pour la note d'efficacité, il est capable de tout », a commenté le coach rhodanien, impatient d’assister à une nouvelle démonstration de Rayan Cherki.