OL : Pierre Ménès est sympa avec les supporters lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Présent vendredi soir au Groupama Stadium, où il commentait le match entre l'Olympique Lyonnais et le SCO Angers, Pierre Ménès a reconnu que même si cette affiche n'a pas atteint des sommets en matière footballistique, elle a tout même montré que les choses s'étaient un peu calmés du côté du club de Jean-Michel Aulas. Et le consultant de Canal+ de se réjouir de voir que Bruno Genesio, qui il y a une semaine jour pour jour a annoncé son départ en fin de saison, n'avait pas été la cible de chants ou de banderoles. Pour Pierre Ménès, l'Olympique Lyonnais s'est remis dans le bon sens et c'est évidemment bon pour Anthony Lopes et ses coéquipiers.

« C’est un match positif côté lyonnais. Une bonne seconde période avec beaucoup de consistance. Quand tu restes sur trois défaites consécutives, le simple fait de gagner, c’est déjà bien. Il n’y avait pas une foule incroyable mais l’ambiance dans les tribunes a été correcte. On n’a pas eu de sifflets contre Genesio, et pas de banderoles. C'est bien », a confié Pierre Ménès, qui a également désigné Houssem Aouar, auteur notamment de deux passes décisives, comme étant le joueur de ce match Lyon-Angers. Difficile de lui donner tort.