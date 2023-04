OL : Barcola rêve d’une carrière à la Karim Benzema

Dans : OL.

Solidement installé dans le onze de départ de l’OL depuis la nomination de Laurent Blanc, Bradley Barcola totalise 7 buts et 4 passes décisives cette saison et s'est imposé comme un atout majeur à Lyon.

A l’instar de Rayan Cherki, Bradley Barcola a profité du changement d’entraîneur et du mercato hivernal pour se faire une place dans le onze de départ à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, les départs de Tetê, de Karl Toko-Ekambi ou encore de Romain Faivre ont fait de la place dans le secteur offensif et Bradley Barcola en a profité pleinement.

Lancé par Laurent Blanc et installé dans le onze de départ, l’international espoirs français a marqué sept buts dont cinq en Ligue 1 depuis le début de la saison. Plus encore que Rayan Cherki, il fait l’unanimité et son entente avec Alexandre Lacazette est très prometteuse. A moyen et long terme, Barcola peut viser haut et pour cela, le jeune Lyonnais prend exemple sur un certain Karim Benzema, formé à l’OL et aujourd’hui capitaine du Real Madrid et Ballon d’Or 2022.

Barcola et l'exemple Benzema à suivre

« C’est un parcours magnifique, pour tous les jeunes qui viennent de quartiers comme lui et moi, je pense que c’est un exemple à suivre. Il a toujours été droit dans sa carrière, il a toujours fait les bons choix sans jamais s’égarer » analyse Bradley Barcola au sujet de Karim Benzema dans une interview accordée au site Olympique et Lyonnais, avant de conclure.

« Il est très intelligent dans tout ce qu’il fait sur le terrain, les déplacements, les remises. C’est assez impressionnant à regarder » savoure Bradley Barcola, qui espère maintenant avoir la même carrière que Karim Benzema. Pour cela, il lui faudra surtout continuer à être performant avec l’OL et effectuer le bon choix lorsqu’il sera question de partir. Mais avant de filer, Jean-Michel Aulas conseillera sans doute à Barcola de rester quelques années encore à Lyon afin de devenir une référence en Ligue 1 avant de viser plus haut. Comme l’a fait avant lui un certain « KB9 ».