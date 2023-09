OL ‍: Barcola insulté, il a trouvé son avocat

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Bradley Barcola a disputé dimanche ses premières minutes sous le maillot du PSG… sur la pelouse du Groupama Stadium de l’OL, où il a été lancé à quinze minutes de la fin de la rencontre par Luis Enrique.

Deux jours seulement après son transfert de l’Olympique Lyonnais vers le Paris Saint-Germain pour près de 50 millions d’euros bonus compris, Bradley Barcola a disputé ses premières minutes avec le club parisien. Hasard du calendrier, l’équipe de Luis Enrique jouait face à l’OL dimanche soir lors de la quatrième journée de Ligue 1. Remplaçant au coup d’envoi, l’ailier droit formé à Lyon a remplacé Ousmane Dembélé à quinze minutes de la fin. Hué dès l’échauffement, Bradley Barcola a subi les foudres du public lyonnais à chaque touche de balle.

OL : Les Bad Gones insultent Barcola et Lukeba https://t.co/B82WFGBVSn — Foot01.com (@Foot01_com) September 3, 2023

Des chants insultants à son encontre et à celle de sa famille ont également retentis durant toute la fin de match. Une attitude absolument détestable de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais selon Giovanni Castaldi. Présent à Lyon dimanche soir pour couvrir le match avec la Chaîne L’Equipe, le journaliste a jeté un énorme tacle aux supporters lyonnais d’autant que d’après lui, Bradley Barcola n’a pas demandé à quitter son club formateur lors du mercato estival. Ce à quoi les journalistes présents en plateau lui ont rappelé que si Barcola avait changé d’agent afin de signer avec Jorge Mendes, ce n’était surement pas pour rester à Lyon mais bien pour changer d’ère cet été. Ce qu’il a fait avec ce transfert record en direction du Paris Saint-Germain.

Giovanni Castaldi s'offusque des insultes contre Barcola

« Bradley Barcola n’a pas demandé à quitter l’OL durant le mercato, lui personnellement au contraire de Castello Lukeba par exemple. S’il y en a un pour le coup qui à demander son transfert et qui a dit qu’il ne voulait plus être à Lyon, c’est Lukeba pas Barcola. Il y a de la frustration il y a de la haine d’accord. Mais pendant vingt minutes, toute la famille de Barcola s’est faite insultée. Si on me dit que c’est justifié car il a osé quitter l’OL pour signer au PSG dans un transfert qu’il n’a même pas demandé… Les bras m’en tombent. Je n’accepte pas, je trouve ça choquant. Si le seul problème de l’OL c’est Barcola… Honnêtement moi je ne l’accepte pas » s’est offusqué Giovanni Castaldi dans l’Equipe du Soir. Fort heureusement, tout cela n’a pas été plus loin que les sifflets et les chants à l’encontre de Bradley Barcola. Du côté parisien, certains observateurs se demandaient dimanche soir s’il n’aurait pas été plus sage de laisser l’ancien Lyonnais sur le banc alors qu’au moment de son entrée, le PSG gagnait largement et n’avait pas vraiment besoin d’exposer ainsi son nouveau talent offensif.