OL ‍: Barcola et Lukeba, impossible de retenir les deux

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, l’OL est très sollicité pour les transferts de Bradley Barcola et de Castello Lukeba. Pour l’instant, John Textor ne lâche rien mais le patron de l’Olympique Lyonnais pourrait être contraint de céder.

Dans une interview accordée à L’Equipe il y a quelques semaines, le président lyonnais Santiago Cucci était très clair. L’Olympique Lyonnais doit briser sa mauvaise habitude de vendre ses meilleurs joueurs tous les ans. Un message subliminal envoyé à Jean-Michel Aulas mais également un signal fort à l’égard des clubs européens qui courtisent Rayan Cherki, Bradley Barcola et Castello Lukeba. Sur l’ailier droit et le défenseur central, l’OL est très sollicité depuis le début du mercato.

Nos 4⃣ Gones, Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Bradley Barcola sont appelés en @equipedefrance pour disputer l’Euro Espoirs qui aura lieu du 21 juin au 8 juillet 👏🇫🇷 pic.twitter.com/2ENCMp86Py — Olympique Lyonnais (@OL) May 31, 2023

Barcola est la priorité du PSG et figure aussi sur les tablettes de Manchester City tandis que Lukeba a longtemps été la cible n°1 de Leipzig, qui a lâché l’affaire après avoir soumis trois offres à l’OL… toutes balayées d’un revers de la main par John Textor. A Lyon, la logique est la suivante : avec l’encadrement de la masse salariale par la DNCG, il sera impossible de recruter des joueurs aussi forts que Lukeba ou Barcola pour les remplacer. Dès lors, pourquoi les vendre ? C’est le sens du propos d’Hugo Guillemet sur la Chaîne L’Equipe même si pour le correspondant de L’Equipe à Lyon, il est probable que le club rhodanien cède sur l’un des deux dossiers.

Lukeba et Barcola, difficile pour l'OL de bloquer les deux ?

« Une saison catastrophique à venir pour l’OL ? On se base sur des matchs amicaux et sur des supputations. Ce que je vois c’est que Lyon a exactement la même équipe que la saison dernière. Ils ont ajouté Caleta-Car, Maitland-Niles et Mata. Avec cette équipe-là, Laurent Blanc a réussi à faire une très bonne deuxième partie de saison, ils ont été 3es des matchs retour. Pourquoi on s’attendrait à une saison catastrophique ? De plus, l’encadrement de la masse salariale par la DNCG est peut-être une bonne chose car cela va peut-être permettre à Lyon de garder un des deux joueurs entre Barcola et Lukeba » a commenté Hugo Guillemet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Autrement dit, les contraintes qui pèsent sur l’OL en raison de l’encadrement de la masse salariale oblige le club à garder ses meilleurs joueurs, par crainte de ne pas pouvoir les remplacer par des recrues de niveau équivalentes. Mais une vente de Barcola ou de Lukeba donnerait tout de même un sacré bol d’air aux finances lyonnaises. Si la porte semble être totalement fermée pour le défenseur central de l’Equipe de France espoirs, un départ ne serait plus si surprenant au sujet de Barcola. Ces derniers jours, l’intérêt du PSG s’est intensifié et John Textor a doucement ouvert la porte à un départ de son ailier droit. A condition toutefois que Paris y mette le prix, l’OL ayant déjà refusé 35 millions d’euros pour sa pépite offensive.