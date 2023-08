OL ‍: Barcola au PSG, c’est aussi à cause d’Aulas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a demandé un bon de sortie à l’Olympique Lyonnais. Une initiative approuvée par Jérôme Rothen, très critique envers le propriétaire John Textor et son prédécesseur Jean-Michel Aulas.

Difficile de dire si le Paris Saint-Germain finira par s’entendre avec l’Olympique Lyonnais. Pour le moment, un accord n’est pas d’actualité pour le transfert de Bradley Barcola. En tout cas, plusieurs sources affirment que l’ailier français a confirmé ses envies d’ailleurs à ses dirigeants. Ce que Jérôme Rothen comprend parfaitement. « Comment un joueur aussi jeune que lui, qui a très peu d'expérience, quatre mois en Ligue 1, peut en arriver à partir ? Ça veut tout dire », a dénoncé le consultant de RMC.

🎙 @RothenJerome sur le dossier Barcola : "Comment ce joueur peut en arriver à demander à partir ? Ça veut tout dire. Je lui souhaite de vite trouver un accord avec le PSG." pic.twitter.com/TZ7FBiNR3T — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 25, 2023

« Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Comment on lui a présenté le projet, l'offre ? Aujourd'hui, j'espère pour lui que ça va se faire parce que ça va être très compliqué si il reste à Lyon, a prévenu l’ancien Parisien. Avec ce genre de discours "je veux partir maintenant", si tu restes, les supporters vont te recevoir… La pression va être encore plus forte. Elle y est déjà à Lyon dans une équipe qui est moyenne. Je lui souhaite bon courage… »

Bradley Barcola est donc invité à partir, d’autant que l’Olympique Lyonnais a pris la mauvaise direction ces dernières années. « Trace-toi, t'es dans un club qui n'a pas d'ambition, a lâché Jérôme Rothen. (...) Attention parce qu'on en a vu des clubs sombrer, avec des années difficiles. Quand tu n'as plus d'équipe, tu n'as plus d'âme dans cette équipe, tu fais comment ? Je lui souhaite de trouver un accord avec le PSG assez vite et vas-y. Parce que même si tu joueras moins... »

Textor n'est pas clair

Compte tenu de la rude concurrence au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola aurait effectivement peu de chances de s’installer dans le onze parisien. Mais pour l’ex-milieu offensif, le Gone a tout intérêt à s’éloigner du propriétaire lyonnais John Textor. « Tout ça c'est de la faute des dirigeants, du président, qui n'est pas droit dans ses bottes, a-t-il ajouté. Un coup il te dit "il est vendable", un coup il te dit l'inverse, puis en fait "non on va recruter... " Et à la fin les joueurs s'en vont quand il y a des offres, il y a le problème avec la DNCG. »

« Il nous a bernés et on revient à la même chose : John Textor n'a rien pour être un grand dirigeant, pour l'instant, du football français et encore moins d'un club comme Lyon. On en revient toujours à la même chose, il y a l'ombre de Jean-Michel Aulas au dessus du Groupama Stadium, mais Jean-Michel tu t'es trompé parce que tu as vendu à quelqu'un qui ne connaissait rien au football », a conclu un Jérôme Rothen déchaîné.