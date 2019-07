OL : Avec ce gros coup, Aulas voulait faire mal au PSG

Dans : OL, PSG, Monaco, Mercato.

Pour compenser le probable départ de Nabil Fekir, l’Olympique Lyonnais envisage de recruter un nouveau milieu de terrain. Mais pas forcément du même profil.

La preuve, le club dirigé par Jean-Michel Aulas, toujours à l’affût d’un gros coup au mercato, s’est penché sur le dossier Blaise Matuidi (32 ans). La piste n’est pas apparue par hasard chez les Gones, au courant de la situation de l’international tricolore à la Juventus Turin. L’ancien Stéphanois se retrouve encore en concurrence avec Adrien Rabiot, qui l’avait poussé vers la sortie du Paris Saint-Germain. Potentiellement menacé, le champion du monde serait un renfort non négligeable pour une équipe qui souhaite améliorer sa transition défensive.

Mais comme l’AS Monaco, Everton, Manchester United et surtout le PSG, dont le directeur sportif Leonardo et l'entraîneur Thomas Tuchel regrettent le départ de Matuidi en 2017, l’OL s’est fait recaler, nous apprend le média Le Parisien. En effet, la Juve refuse de libérer son milieu sous contrat jusqu’en 2020, avec une année supplémentaire en option. Le Bianconero entre bien dans les plans du nouveau coach Maurizio Sarri, qui préfère se séparer de Rodrigo Betancur, Emre Can et Sami Khedira.