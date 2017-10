OL : Aulas voulait absolument que l'arbitre de SCO-OL voit ça

Dans : OL, Ligue 1.

Exclu de manière très improbable par Mickaël Lesage face à Lyon, Marcelo devrait logiquement manquer la réception de l’AS Monaco après la trêve internationale.

A moins que la commission de discipline, qui se réunit jeudi, ne décide de retirer le carton rouge du Brésilien. C’est ce que souhaite Jean-Michel Aulas, qui a expliqué ce mardi dans les colonnes du Progrès qu’il avait fait le nécessaire pour que l’ancien colosse du Besiktas Istanbul puisse jouer le choc face au club de la Principauté.

« J’avais la vidéo, et j’ai demandé que l’arbitre puisse la regarder. Il ne s’agissait pas de revenir sur la rencontre, mais j’ai pensé au match suivant contre Monaco, et j’ai souhaité qu’il puisse prendre connaissance des images pour montrer que Marcelo ne fait pas de geste contre lui, puisque c’est au contraire l’arbitre qui baisse son bras sur celui de Marcelo. Ce que je voulais c’est qu’il puisse dans son rapport, retirer le carton rouge, pour qu’il puisse jouer contre Monaco. On a pu s’expliquer avec Monsieur l’arbitre » a confié le président rhodanien, qui n'a pas hésité à aller voir l'arbitre dans son vestiaire avant qu'il n'écrive son rapport, histoire de lui montrer une autre version des faits.