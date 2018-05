OL : Aulas tente un coup très rusé avant OL-Nice !

Dans : OL, Ligue 1.

Tout comme la semaine passée à Strasbourg, l'Olympique Lyonnais a son avenir dans les pieds ce samedi soir, puisqu'une victoire de l'OL contre Nice qualifiera le club rhodanien pour la prochaine Ligue des champions. En cas de nul ou de défaite, alors Lyon devra compter sur un faux-pas de l'OM au Vélodrome contre Amiens. Compte tenu de l'énorme impact financier d'une participation à la C1, la pression est évidemment énorme à l'OL comme à l'OM. Mais, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas affirme que financièrement c'est l'Olympique Lyonnais qui a le moins à craindre en cas de non-qualification pour la Ligue des champions.

Et le président de l'OL d'expliquer pourquoi les 35ME minimums de la LdC ne sont pas vitaux à Lyon, là où ils le seront ailleurs. Une manière très maline de faire baisser la pression sur la formation de Bruno Genesio. « Si nous rations la Ligue des champions, nous serions les moins touchés des trois en raison de notre assise économique. L’enjeu est d’une trentaine de millions d’euros, peut-être un peu plus. Mais Lyon sera nettement positif cette saison. Marseille est très nettement négatif. C’est sans doute pour ça qu’ils ont des soucis avec l’UEFA. Monaco sans doute positif car je présume que cette fois-ci le transfert de Mbappé sera sur l’exercice. De toute façon, je suis toujours angoissé. C’est la 22e fois d'affilée que l’OL est en Coupe d’Europe. Mais si on est en Ligue des champions, on fera la fête », prévient Jean-Michel Aulas, histoire de dédramatiser ce match face à Nice. Il n'empêche, avec ou sans la Ligue des champions la musique ne sera pas la même la saison prochaine au Groupama Stadium. Et le patron de l'OL le sait mieux que quiconque.