OL : Aulas n'a pas négocié le silence du Virage Nord sur Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Les réseaux sociaux ne sont pas tendres avec Bruno Genesio, et les supporters proclamés de l'Olympique Lyonnais présents sur Twitter ne ménagent pas Jean-Michel Aulas concernant son choix de conserver coûte que coûte son entraîneur. Mais, lors des matches de l'OL au Groupama Stadium, aucun mouvement sérieux n'est venu remettre en cause le choix du président de Lyon, l'opération Genesio démission lancée il y a quelques mois avec des banderoles dans la ville n'ayant pas duré longtemps et surtout n'ayant eu aucune répercussion dans le stade.

Ce silence des associations de supporters est tel, que certains pensent que Jean-Michel Aulas a négocié avec eux une paix des braves. Mais ce lundi, le président de l'Olympique Lyonnais a démenti cette version, reconnaissant que s'il rencontrait souvent les représentants des virages, c'était juste pour avoir leur opinion et rien de plus. « Les avis qui comptent sont ceux des kops et le 1er d'entre eux: le Kop Virage Nord (...) C'est la raison d réunions périodiques / représentants d Kops:Vendredi réunion avec KVN, décision ne + réagir aux insultes du café du commerce », a fait savoir Jean-Michel Aulas.