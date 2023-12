OL ‍: Aulas et Textor se réconcilient autour d'un chèque de 15ME

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, John Textor et Jean-Michel Aulas étaient ensemble sur la pelouse du Groupama Stadium avant le match OL-TFC.

On ne sait pas si cela a porté chance à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, mais force est de constater que le retour de Jean-Michel Aulas sur le terrain, puis en tribune présidentielle où il était convié, a débouché sur une précieuse victoire de l'Olympique Lyonnais dans la course au maintien en Ligue 1. Mais ce lundi, on apprend que Jean-Michel Aulas et John Textor ont visiblement profité de ce bon moment pour signer un accord financier, qui permet notamment l'arrêt de la totalité des procédures judiciaires en cours. Dans ce deal, JMA touchera près de 15 millions d'euros.

Fin des procès entre Aulas et Textor

« OL Groupe a conclu le 11 décembre 2023 un contrat d’acquisition avec Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest mettant en œuvre le rachat par OL Groupe du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest conformément au protocole transactionnel conclu entre OL Groupe, Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest en date du 10 mai 2023, préalablement autorisé par le Conseil d’administration du 9 mai 2023 », précise notamment OL Groupe dans un communiqué. Cette opération devra se concrétiser au plus tard le 16 janvier 2024.