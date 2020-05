OL : Aulas et le compagnon de Maracineanu, appel au calme

Dans : OL.

Entre l'Olympique Lyonnais et Roxana Maracineanu ce n'est pas l'entente cordiale. Et un vieux message du compagnon de la ministre, journaliste, met le feu à Twitter.

« Je suis journaliste, ma chérie est ministre mais nos enfants sont objectivement très beaux. Ce sont MES 140 signes, mais je veux bien les partager. Allez l'OM ! ». Sur Twitter, Franck Ballanger ne le cache pas, son coeur bat pour Roxana Maracineanu, mais aussi pour l’Olympique de Marseille. Alors comme le ton n’est pas badin actuellement entre la ministre des Sports et le boss de l'OL, et qu’en plus le journaliste de France-Info s’est moqué ces derniers jours de Jean-Michel Aulas, à qui il a conseillé de « demander l'arbitrage du pape. Je ne vois que ça », certains sont allés rechercher dans ses anciens messages pour savoir si dès fois le contentieux n’était pas plus ancien entre le compagnon de Roxana Maracineanu et JMA. Et bingo, il y a cinq ans, au soir d’un fameux OM-OL bouillant au Vélodrome, le journaliste avait mis en ligne un message très explicite : « J’adorerai mettre une petite claque à Aulas et à sa mauvaise foi ». Bien évidemment, ce message a été ressorti et il a été relayé par de très nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais, pas loin de crier au complot.

Même Jean-Michel Aulas a vu ce vieux message et le président de l’OL a tenté d’apaiser les choses. « Je me demande ce que j’ai pu faire pour recevoir autant de mépris et d’agressivité j’espère qu’on pourra discuter positivement pour essayer de vous comprendre ? Ce n’est tout de même pas une opposition triviale OM contre OL ? », s’interroge le président de l’Olympique Lyonnais, conscient qu'il ne faut tout de même pas bercer dans le complotisme total, chacun étant libre de ses opinions y compris au sein d'un couple. Drôle de hasard, ce mercredi, Jean-Michel Aulas était l'invité de Jacques Vendroux sur France-Info, et cela s'est très bien passé.