OL : Aulas est touché, Lyon a peur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après les incidents en marge de la victoire de l’OL contre Montpellier samedi, Jean-Michel Aulas a menacé de quitter le club.

Très affecté par l’attitude des supporters de l’Olympique Lyonnais et par les nombreux incidents ayant émaillé la saison, Jean-Michel Aulas a fait part de son ras-le-bol après la victoire de son équipe contre Montpellier. « On a franchi une situation qui n’est pas acceptable. Si ça devait perdurer, je préférerais m’en aller. Le foot ce n’est pas ça. La valeur d’un club, c’est la valeur de ses supporters sur la durée, mais à l’instant T ce sont les joueurs et les joueurs sont respectables » a lancé Jean-Michel Aulas, dérouté par l’attitude de ses supporters et qui ne tolère plus les excès de violence, que celle-ci soit physique ou verbale dans les stades de Ligue 1 et plus précisément dans les travées du Groupama Stadium. A l’OL, on commence sérieusement à trembler devant les menaces de Jean-Michel Aulas, dont le potentiel départ provoquerait un séisme à tous les étages du club.

Wendie Renard redoute un départ de Jean-Michel Aulas

Capitaine de l’équipe féminine, Wendie Renard a évoqué un possible départ de Jean-Michel Aulas sur l’antenne de RMC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la joueuse de l’OL et de l’Equipe de France s'inquiète à l’idée de voir Jean-Michel Aulas quitter le navire lyonnais. « Forcément oui il y a une crainte parce que c’est un grand monsieur. Après le connaissant… Voilà…. Je le connais tellement… je ne sais pas… Est-ce que c’est vrai ? En tout cas il est très triste de cette situation. Je le vois très touché et très affecté, sérieusement, par cette situation. Il y a aussi une vraie crainte pour nous parce que c’est quelqu’un qui aime sa section féminine et qui fait tout pour l’améliorer chaque année et chaque saison. Même s’il n’est pas tout seul, c’est le grand décideur. Ce serait très dommage de le voir partir » a analysé Wendie Renard, pour qui un départ de Jean-Michel Aulas serait terrible et aurait de lourds conséquences pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais.