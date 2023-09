OL ‍: Aulas est fier de sa nouvelle réussite

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Loin de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas se donne à fond dans son nouveau projet de faire briller le football féminin français. Les premiers résultats positifs l'enthousiasment au plus haut point.

Ejecté manu militari de son Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas demeure très actif dans le monde du football. Il a pris les pleins pouvoirs en ce qui concerne le développement du football féminin. Si le grand objectif de briller à la Coupe du monde n’a pas été atteint, avec une élimination en quarts de finale face à l'Australie, le développement du championnat de France est considéré comme crucial. Il y a quelques années encore, l’OL dominait assez largement sur la scène nationale, et enchainait les titres en Europe. Le PSG est arrivé pour faire de notre championnat l’un des plus forts d’Europe. Mais en Espagne et en Angleterre, le développement a été fulgurant, et désormais la tendance s’est inversée, et la première division française a pris du retard au niveau infrastructures notamment. Jean-Michel Aulas a néanmoins profité de l’exploit réalisé par le Paris FC, qui a sorti Arsenal en barrages pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, pour souligner les progrès déjà perceptibles à tous les niveaux dans le football féminin tricolore.

Merci Canal+, Aulas se lâche

@FFF Formidable performance Paris FC qui démontre ses immenses qualités et aussi l’évolution très positive du foot feminin en France 🇫🇷 Canal qui a acquis les droits de la D Une Arkema pour 6 ans savoure avec nous ce nouveau championnat français avec des Play off dès cette 2024 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 9, 2023

« Formidable performance Paris FC qui démontre ses immenses qualités et aussi l’évolution très positive du foot féminin en France. Canal qui a acquis les droits de la D1 Arkema pour six ans savoure avec nous ce nouveau championnat français avec des Play off dès cette année 2024 », a lancé Jean-Michel Aulas, pour qui l’exigence s’élève en France avec le football féminin. Un défi que l’ancien président prend à bras-le-corps, même si cela lui vaut toujours quelques remarques acides de supporters de l’OL sur X (ex-Twitter), qui lui rappellent de rester modeste vue la manière dont s’est terminée son aventure à Lyon.