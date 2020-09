OL : Kenny Tete liquidé, Juninho fait des miracles !

Dans : OL.

Rudi Garcia l’a répété dimanche matin sur le plateau de Téléfoot, l’effectif de l’Olympique Lyonnais est trop fourni pour une équipe ne disputant pas la coupe d’Europe.

L’entraîneur de l’OL espère au minimum un à deux départs dans le secteur offensif, où Memphis Depay et Bertrand Traoré ne seront pas retenus. Mais pour l’heure, c’est principalement en défense que l’Olympique Lyonnais s’active afin de faire de la place. Dimanche soir, le club rhodanien a officialisé le transfert de Fernando Marçal à Wolverhampton en échange de 2 ME. Ce mardi après-midi, le départ de Rafael pour la Turquie a également été officialisé par l'Olympique Lyonnais, qui a accepté de libérer l'ancien Mancunien de sa dernière année de contrat. Et selon les informations de Manu Lonjon, Kenny Tete pourrait suivre.

Et pour cause, l’international néerlandais de 24 ans a trouvé un accord avec Fulham, de retour cette saison en Premier League. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais serait ainsi « très proche » de s’engager avec la formation britannique, qui lui permettra de rester à un niveau de salaire très confortable. Reste maintenant à voir quel type d’accord sera trouvé entre l’OL et Fulham. Vraisemblablement, il y a peu de chances qu’il s’agisse d’un prêt mais bel et bien d’un transfert sec afin de régler définitivement la question de l’avenir de Kenny Tete, lequel ne sera jamais parvenu à s’imposer dans la capitale des Gaules. Il sera intéressant de voir à quel prix Juninho est parvenu à vendre ce joueur en fin de contrat dans deux ans, et dont le potentiel a été entrevu à de trop rares occasions en Ligue 1. Avec ce départ programmé de Kenny Tete, qui s'ajoute à celui de Rafael, un latéral droit pourrait débarquer d'ici la fin du mercato à l'OL afin de doubler le poste de Léo Dubois...