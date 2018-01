OL : Aulas dévoile sa stratégie, Laval pourrait lui faire payer

Dans : OL, Mercato.

Cette semaine, Jean-Michel Aulas a effectué quelques annonces de taille en ce qui concerne l’avenir de son club.

Le président lyonnais a reconnu que ses recruteurs travaillaient à l’heure actuelle sur des signatures à boucler au mois de janvier, afin de renforcer le club rhodanien sur le long terme. Une méthode plébiscitée notamment par Chelsea, qui achète énormément de jeunes joueurs à grosse réputation, et les prête ensuite jusqu’à leur éclosion (ou pas). Parmi les cibles de l’OL dans cette catégorie, on retrouve Oumar Solet, défenseur central de 17 ans qui évolue au Stade Lavallois. Le joueur de National intéresse déjà du beau monde, et Lyon est en très bonne position. Mais cet appétit grandissant a forcément éveillé les soupçons du club mayennais, qui ne compte pas brader son international français U18.

« Des clubs sont intéressés, nous avons des propositions. On ne le laissera pas partir à des tarifs trop bas par rapport à son niveau, et à son potentiel. Est-ce que ce sera cet hiver, ou cet été… », a affirmé à Ouest-France le directeur sportif de Laval, Jean Costa. Des premières offres, des clubs prestigieux, la pression monte sur ce dossier que les recruteurs lyonnais suivent depuis l’été dernier. Pour un prix qui dépassera la barre des 2 ME selon le pensionnaire de National.