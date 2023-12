OL ‍: Aulas désigne son successeur dans le board, énorme surprise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas a confirmé qu'il allait dire stop à toutes ses fonctions à l'Olympique Lyonnais. Cependant, JMA est malin, et il va tout de même garder un oeil sur le club de John Textor.

On l'a appris cette semaine, via sa société familiale, Holnest, Jean-Michel Aulas a décidé d'investir dans le rachat de la LDLC Arena, la salle intégrée au OL Parc dont il a initié la construction. Utilisée par l'ASVEL pour ses grandes rencontres européennes, et bientôt par des producteurs pour organiser des concerts et des spectacles, cette salle a coûté 140 millions d'euros et John Textor veut la vendre afin de consacrer l'ensemble de ses moyens financiers au football et c'est tout. Jean-Michel Aulas va donc tenter de s'offrir cette salle, et il a d'ores et déjà fait savoir qu'il renonçait à ses fonctions au sein du conseil d'administration d'OL Groupe. Cependant, s'il quitte personnellement ce poste, il va désigner son remplaçant.

A l'OL, un Aulas en cache un autre

L'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, élu samedi vice-président de la FFF, va laisser sa place...à un certain Alexandre Aulas. JMA a en effet confirmé sur Europe 1 que c'est son fils qui le remplaçait au sein du conseil d'administration de l'OL. Alexandre Aulas n'est pas un inconnu puisqu'à une époque son nom avait circulé comme le possible successeur de son père à la tête du club rhodanien avant que ce dernier décidé de vendre l'OL à John Texte.

Agé de 37 ans, Aulas Jr était clairement moins dingue de football que son père, mais sa nomination dans le board d'OL Groupe a une certaine logique. « Mon plus grand bonheur est incon­tes­ta­ble­ment d’avoir redé­cou­vert mon fils ces dernières années (…). Je découvre la profon­deur d’une rela­tion père-fils que je n’ai pas pu ni su privi­lé­gier pendant trop long­temps, en n’ap­por­tant pas à mon fils ce dont il avait besoin à un moment donné. Aujourd’­hui, une confiance extrê­me­ment dense nous lie et nous permet de déve­lop­per profes­sion­nel­le­ment des projets extra­or­di­naires », a confié l'ancien boss de l'Olympique Lyonnais dans son livre en parlant d'Alexandre. John Textor sait à quoi s'en tenir.