OL : Après le faux, le vrai Marcelo proposé à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais peuvent respirer, si le nom de Marcelo revient du côté du Groupama Stadium, il s'agit de l'ancien joueur du Real Madrid. Ce dernier aurait été proposé à Jean-Michel Aulas.

Cela s’agite du côté de la défense lyonnaise, puisqu’au moment où le départ de Léo Dubois en Turquie se profile, Peter Bosz attend toujours des renforts, et notamment sur le côté gauche. Décidé à faire un mercato express, l’OL a déjà fait signer Johann Lepenant, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, mais la défense est devenue une obsession pour la cellule recrutement du club rhodanien. Le dossier Malacia ayant échoué, la piste menant à Tagliafico s’éternisant, les agents se pressent devant le bureau de Jean-Michel Aulas pour suggérer des joueurs. Et à en croire FootMercato, Marcelo, laissé libre par le Real Madrid après 15 ans passés chez les Merengue, a récemment été proposé à l’Olympique Lyonnais pour compenser le départ d’Emerson et apporter donc une solution prestigieuse aux problèmes de l’OL dans ce secteur de jeu. Pour le moins expérimenté, Marcelo avait un profil capable d’intéresser le club de Ligue 1.

Marcelo, un nouveau Boateng à Lyon ?

Gracias a todos por vuestros mensajes 💜 Ha sido un día muy emotivo con mi familia, amigos y toda la comunidad del Real Madrid. Hoy ha sido mi día más feliz en el mejor club del mundo, con la cabeza bien alta y orgulloso de todos los sueños que hemos conseguido juntos, 🙌🏾⚪ pic.twitter.com/jqbt2qrhxo — Marcelotwelve (@MarceloM12) June 13, 2022

Cependant, après s’être penché sur le dossier du défenseur brésilien de 34 ans, et notamment l’aspect financier de l’opération, l’Olympique Lyonnais aurait poliment refusé. Le média spécialisé précise que si Marcelo avait pour avantage d’arriver libre, son salaire annuel, 9 millions d’euros, a été jugé trop élevé pour l’OL. D’autant plus que la venue de Jérôme Boateng lors du mercato 2021, avec un profil un peu similaire que celui de Marcelo, à savoir un énorme palmarès et un statut de joueur libre, n’a pas été une réussite du tout. Et du côté de Jean-Michel Aulas on a retenu cette leçon du passé. Les représentants de Marcelo ont donc été prévenus qu’il n’y aurait aucune suite positive à la proposition transmise à Lyon.