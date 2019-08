OL : Aouar est déjà imprégné de l'esprit de Juninho

Dans : OL, Ligue 1.

Houssem Aouar, milieu de l’OL, après la victoire contre Angers (6-0) : « C’est un premier match parfait, on est très satisfaits de ce qu'on a produit. On a été concentrés du début à la fin. Logiquement, quand l'équipe se met à jouer collectivement, ça donne ce résultat. En tout cas, on est très satisfaits de la performance de l'équipe. Un effet Juninho - Sylvinho ? C'est surtout que cette saison, on a à cœur d'être très performants, compétitifs. On va essayer de donner le maximum. Je pense que vous avez vu que collectivement, tous les joueurs se sont donnés à 200 %. Memphis ? C'est un grand joueur, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour moi de le trouver. On sait qu'une fois qu'il a une occasion, il a tendance à les mettre au fond. On va bien se reposer et rester concentrer car on ne doit pas se relâcher d'un match à l'autre. Mes objectifs personnels sont surtout d'aider le collectif au maximum, de l'amener là où il doit être... Je veux faire une grande saison, mais surtout avec l'équipe, je pense que notre public le mérite bien », a-t-il déclaré sur Canal+.