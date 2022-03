OL : Hugo Guillemet et le mage Jean-Michel Aulas, ça chambre

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le PSG et le LOSC éliminés de la Ligue des Champions, Monaco et Rennes en très mauvaise posture, l’OL fait partie, avec l’OM, de ceux qui peuvent encore avoir des espoirs d’aller loin cette saison en Coupe d’Europe.

Après leur victoire 1-0 face au FC Porto, les Lyonnais devront afficher le même visage qu’au stade du Dragon pour continuer l’aventure. Si c’est un OL plus proche de celui qui s’est fait marcher dessus par Rennes, la mission sera beaucoup plus compliquée. Car Peter Bosz n’a pour le moment que la Coupe d’Europe pour le sauver, la place au milieu de tableau de Ligue 1 étant difficile à digérer pour tous les sympathisants lyonnais. L’OL se prend d’ailleurs à rêver d’une victoire dans cette épreuve, ce qu’aucun club français n’a réussi dans l’histoire. Non seulement cela validerait un billet pour la prochaine Ligue des Champions, mais en plus cela permettrait à l’une des prédictions de Jean-Michel Aulas de se vérifier. C’est ce qu’a tenu à rappeler un Hugo Guillemet chambreur dans son article de ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe. Pour le journaliste spécialisé dans le suivi de l’OL, le rêve de victoire finale des Lyonnais donnerait - enfin - raison à Jean-Michel Aulas.

La première promesse date de 2002

« Plus haut, ce serait en finale, comme l'Ajax. Et plus haut encore, ce serait soulever le trophée. Dans ces colonnes, en 2017, Jean-Michel Aulas avait prédit que son club gagnerait une Coupe d'Europe « dans les cinq ans ». Le président lyonnais avait aussi dit « dans les trois ans » en 2002, mais il n'est pas obligé de se tromper deux fois » a lancé Hugo Guillemet, pour qui avec sa prédiction de 2017, le président de l’OL est encore dans les temps si jamais son équipe s’impose dans les prochains mois. En ce qui concerne sa prophétie de 2002, le temps a malheureusement fait son oeuvre et l’OL, qui avait une équipe capable de viser au moins une finale de Ligue des Champions, n’a jamais pu atteindre cet objectif.