OL : Aouar à la Juventus, Aulas dit banco

Suite à une saison très compliquée sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar va probablement avoir des envies d’ailleurs lors du prochain mercato estival.

Il y a un peu moins d’un an, Houssem Aouar se voyait déjà rejoindre l’effectif d’un grand club européen. Après son joli Final 8 de la Ligue des Champions, au cours duquel il avait notamment brillé contre Manchester City, l’international français était un milieu bankable sur le marché des transferts. Sauf qu’au final, Aouar et l’OL n’ont pas reçu l’offre à la hauteur de leurs attentes. Le joueur de 22 ans est donc resté une saison de plus dans son club formateur. L’exercice de trop, puisqu’Aouar n’est même plus titulaire sous les ordres de Rudi Garcia… Dépassé dans la hiérarchie par Thiago Mendes, Paqueta, Caqueret ou Guimaraes, le Français a aussi eu tout le malheur contre lui, entre le Covid et sa longue blessure aux adducteurs. Plus décisif depuis le mois de mars avec Lyon, Aouar n’a plus vraiment la cote sur le marché. Malgré tout, il aura toujours envie de voir autre chose en vue de la saison prochaine. Un désir que Jean-Michel Aulas ne freinera pas.

« S'il souhaite partir, on essaiera comme toujours de l’accompagner »

« Le départ de Houssem n'est pas un vœu de l'Olympique Lyonnais. On souhaite le garder. Il a la chance d'être international. Je ne sais pas s'il aura la chance de jouer l'Euro avec l'équipe de France, mais il y a aussi la Coupe du monde au Qatar qui va très vite arriver. C'est un des atouts de l'Olympique Lyonnais, qui est issu du centre de formation. S'il souhaite partir, on essaiera comme toujours de l’accompagner, comme ceux qui ont été formés et se sont développés au club et qui veulent partir dans le meilleur des cas. Mais si les offres ne correspondent pas à ce que l'on souhaite, il restera à Lyon et on en sera très heureux », a lancé, en conférence de presse, le président de l’OL, qui sait que la Juventus continue à s’intéresser à Aouar en vue de l’été prochain. Mais pas sûr que Turin sera en capacité de sortir 50 ME pour racheter les deux dernières années de contrat d’un joueur loin d’être au top...