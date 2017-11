OL : Aouar a déjà tout compris du derby contre l'ASSE et le prouve

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Devenu le chouchou des supporters de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar sera du voyage à Geoffroy-Guichard ce dimanche où il pourrait même être titulaire. Malgré sa jeunesse, la nouvelle pépite de l'OL connaît très bien l'importance de ce derby ASSE-OL. Ayant déjà eu l'occasion de jouer contre les Verts avec les équipes de jeunes, le milieu de terrain a confié dans Le Progrès que si cette affiche était forcément à part dans la saison lyonnaise, il ne fallait pas trop se prendre la tête sous peine de connaître quelques soucis dans le Chaudron.

« Le derby, j’en ai disputé beaucoup chez les jeunes, mais là, c’est une autre dimension. Je me souviens que les supporters étaient déjà présents, et pour tout un club, c’est le match de l’année. Malgré la venue d’Everton, on y a pensé toute la semaine, il ne faut pas se le cacher. Avec notre série de cinq victoires consécutives, on a engrangé un maximum de confiance et on est très motivé. Cet été, l’équipe a beaucoup bougé et on a parlé du derby aux nouveaux. Je crois que le message est passé. C’est toujours un danger dans des matches comme ceux-là et il ne faudra pas le jouer avant. Le coach et le staff nous préparent pour cela », a confié, dans le quotidien régional, Houssem Aouar, qui doit secrètement rêver, comme chacun des joueurs formés à Lyon, donner la victoire aux siens face à l'AS Saint-Etienne.