Anthony Lopes fixe un objectif XXL à l'OL, ça promet !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL débutera officiellement sa saison en Ligue 1 face à l'AC Ajaccio ce vendredi soir au Groupama Stadium. A l'image d'Anthony Lopes, les Gones sont très revanchards.

Les troupes de Peter Bosz vont ouvrir le bal en Ligue 1 vendredi contre Ajaccio, tout juste promu dans l'élite. Un adversaire qui vendra chèrement sa peau mais qui n'a logiquement pas les armes pour lutter avec l'OL. Surtout que les Gones sont forts d'un recrutement séduisant, avec les retours notables de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. Mais attention au piège cependant. La saison passée, l'OL était globalement passé au travers, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Le club rhodanien veut donc entamer sa saison de la meilleure des manières possibles en prenant les trois points face à Ajaccio. Pour Anthony Lopes, tous ses coéquipiers seront revanchards et sont prêts à remettre l'OL au sommet du foot français.

L'OL veut viser très haut

[#MercatOL] Anthony #Lopes à propos de @samumtiti dans l'#EDS 🗨️



« Par le passé, on avait fortement discuté avec tous les anciens qui nous ont quittés de remettre le maillot de l'OL sur les épaules et de le faire rayonner à nouveau. »#TeamOLpic.twitter.com/73PzbfbgRW — Social Gones (@SocialGones) August 1, 2022

Présent sur l'antenne de La Chaine L'Equipe ces dernières heures, le gardien portugais n'a pas fait dans la langue de bois, promettant un nouvel OL aux fans. « On est revanchard par rapport à ce qu'on a montré la saison dernière, qui était totalement inadmissible en tant que joueurs et club. On est totalement revanchard et on veut remettre l'OL en haut de l'échelle et à la place qu'il mérite. (...) L'objectif ? On a fait un mercato très ambitieux. Je pense que l'objectif est d'aller chercher les trois premières places en championnat et la Ligue des champions. On ne va pas s'en cacher. Il va falloir faire une toute autre saison que la saison passée. En jouant un match par semaine, on a les arguments pour lutter pour le haut du classement », a notamment indiqué Anthony Lopes, impatient d'en découdre. A noter que l'effectif de l'OL devrait encore changer d'ici à la fin du mercato estival. Du côté des partants, Lucas Paqueta et Houssem Aouar sont au centre de l'attention. Quant à Peter Bosz, il espère toujours voir un nouveau numéro 6 débarquer au club.