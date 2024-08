OL ‍: Anthony Lopes vers Strasbourg, l'Arabie Saoudite c'est non

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Indésirable à l’OL, Anthony Lopes est invité à trouver un nouveau club alors que Pierre Sage a confirmé que le gardien brésilien Lucas Perri serait le n°1 des Gones pour la saison 2024-2025. L'avenir du gardien de but pourrait être...à Strasbourg.

Titulaire la saison dernière, Anthony Lopes n’est plus en odeur de sainteté à l’Olympique Lyonnais. A un an de la fin de son contrat, le gardien portugais est clairement poussé vers la sortie par les dirigeants rhodaniens. Il faut dire que pour l’OL, il n’est pas question de conserver dans son effectif un gardien avec un tel statut et un tel salaire pour jouer le rôle de doublure. Car depuis le mois de janvier, tout est clair dans l’esprit des dirigeants de l’Olympique Lyonnais, c’est Lucas Perri qui va endosser le rôle de n°1. Une situation encore plus limpide depuis les matchs amicaux, durant lesquels l’ancien gardien de Botafogo a brillé aussi bien par ses arrêts que par son jeu au pied délicieux.

La question est maintenant de savoir si Anthony Lopes trouvera un point de chute ou si le gardien portugais prendra la décision de rester à l’OL jusqu’au bout de son contrat. Au début du mercato, des intérêts en Arabie Saoudite avaient été évoqués pour Anthony Lopes. De toute évidence, la Saudi Pro League aurait pu permettre au gardien lyonnais de conserver un haut niveau de rémunération, mais cette piste ne s’est finalement pas concrétisée. Un retour des clubs saoudiens dans le dossier Anthony Lopes est-il possible ? Ce n’est pas du tout la tendance selon Foot Mercato, qui indique en ce milieu de semaine que les portes saoudiennes « semblent fermées à présent » pour Anthony Lopes.

Quelle destination pour Anthony Lopes ?

Ce mercredi soir, L'Equipe affirme que le Racing Club de Strasbourg a contacté l'Olympique Lyonnais il y a deux jours afin de connaître les conditions pour faire signer Anthony Lopes, lequel a entamé sa dernière année de contrat. Pour le club alsacien, le souci est le même que pour le FC Nantes, à savoir le salaire que touche le gardien de but international portugais à Lyon, mais les propriétaires du RCSA seraient plus enclins à faire en effort, tout en offrant trois ans de contrat à Anthony Lopes. En acceptant de laisser partir librement ce dernier, John Textor a en tout cas fait un premier pas vers une solution convenable pour tout le monde.