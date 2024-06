OL ‍: Anthony Lopes reste à Lyon et partira libre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ses larmes après le dernier match de l'OL au Groupama Stadium semblaient annoncer son probable départ de l'Olympique Lyonnais. A priori, tout a subitement changé pour Anthony Lopes.

Le 19 mai dernier, après une ultime victoire contre Strasbourg, c'est très ému que le gardien de but emblématique de l'OL était allé saluer les supporters de Lyon, lui l'ancien Bad Gones. A un an de la fin de son contrat avec son club formateur, et promis à désormais être dans l'ombre de Lucas Perri, Anthony Lopes paraissait devoir ranger son casier et quitter son club de toujours lors de ce mercato. Des premières pistes étaient même évoquées, comme le FC Nantes ou l'Arabie Saoudite, mais il se pourrait bien que tout cela soit dorénavant à conjuguer au passé. Car après avoir pesé le pour et le contre de sa situation, à savoir qu'il devra cirer le banc de l'Olympique Lyonnais dans le meilleur des cas, le gardien de but de 33 ans a radicalement changé d'avis sur la suite de sa carrière.

Dans un space très écouté samedi soir, Mohamed Toubache-Ter a en effet confié que selon ses informations, Anthony Lopes ne souhaitait finalement plus quitter l'OL et qu'il était prêt à se contenter de ce que Pierre Sage lui donnera la saison prochaine. Autrement dit, le portier lyonnais a décidé d'aller au bout de son contrat et d'attendre 2025 avant de quitter Lyon, ce qui lui permettra en plus d'être libre et d'éventuellement toucher une belle prime à la signature. On ne sait pas réellement ce que John Textor pense de tout cela, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais ayant visiblement décidé de tourner la page ADN OL, ce qu'il a fait sans aucune hésitation au moment de faire signer Lucas Perri, le gardien de but brésilien désormais numéro 1 à l'OL. Anthony Lopes et son patron vont probablement avoir des choses à dire rapidement.