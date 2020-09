OL : Andersen vers la sortie, Rudi Garcia jubile !

Dans : OL.

Très décevant depuis sa venue à Lyon il y a un an en provenance de la Sampdoria de Gênes, Joachim Andersen est plus que jamais sur le départ.

Malgré la somme colossale investie pour le recruter l’été dernier, à savoir près de 25 ME hors bonus, l’Olympique Lyonnais ne s’opposera pas au départ de l’international danois d’ici le 5 octobre. L’enjeu de ce dossier pour Juninho et Jean-Michel Aulas est toutefois de ne pas trop y perdre financièrement. En quête de cet objectif, le Torino pourrait bien aider l’OL puisque selon le journaliste Ignazio Genuardi, Joachim Andersen a d’ores et déjà trouvé un accord avec le Torino. « Les discussions ont été lancées entre les différentes parties concernées. Alors que le club italien fait preuve d’un certain optimisme, un prêt payant avec option d’achat est évoqué » informe l’insider.

Un départ que Rudi Garcia appelle de ses vœux puisque parallèlement, le journal L’Equipe nous apprend que l’ancien entraîneur de l’OM réclame d’urgence un renfort en défense centrale. Or, Juninho lui a clairement fait comprendre que Joachim Andersen ou un autre défenseur devait impérativement partir afin que l’OL puisse bouger ses pions sur une potentielle recrue. Le départ de l’ancien roc de la Sampdoria de Gênes pourrait donc agir comme un élément déclencheur dans cette fin de mercato. Le quotidien national rappelle que Samuel Gigot fait l’unanimité en interne, mais que le Français du Spartak Moscou, estimé à plus de 15 ME par son club, est trop cher pour Lyon. Tout comme Benoît Badiashile, que Monaco ne lâchera pas en-dessous de 30 ME et qui est carrément « hors de portée ». Reste les pistes Mohamed Simakan (Strasbourg), que l’OL n’a pas encore officiellement contacté et Marcao, défenseur central gaucher de 24 ans évoluant à Galatasaray. Enfin, il est précisé que les départs de Jason Denayer et de Marcelo, en qui Rudi Garcia a confiance, ne sont pas à l’ordre du jour.