L1 : La bataille OL-Rennes confirmée pour Simakan !

Assez calme ces derniers jours, le mercato devrait s’accélérer dans les deux semaines à venir en Ligue 1.

Et pour cause, plusieurs gros clubs de l’élite doivent se renforcer d’ici le 5 octobre, date de clôture du mercato. Le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais sont notamment dans l’obligation de recruter en défense. Les Bretons recherchent un défenseur central, comme l’entraîneur Julian Stéphan l’a officiellement confirmé après la victoire face à Monaco samedi soir (2-1). De leur côté, les Gones sont activement lancés à la recherche d’un latéral droit afin de compenser les départs de Kenny Tete à Fulham et de Rafael à Istanbul. Et selon les informations divulguées à l'antenne de Téléfoot durant ce dimanche de Ligue 1, les deux cadors du championnat sont sur une piste commune.

Il s’agit de Mohamed Simakan, auteur d’une saison très aboutie au Racing Club de Strasbourg la semaine dernière. Il faut dire que le natif de Marseille possède un profil très intéressant puisqu’il est capable d’évoluer aussi bien dans une position de défenseur central que de latéral droit. C’est ainsi que l’OL et le Stade Rennais se sont jetés à l’assaut de cette piste très sexy du mercato. Pour rappel, Mohamed Simakan était tout proche de l’AS Monaco en début de mercato, mais le club de la Principauté a finalement opté pour Axel Disasi du Stade de Reims. Reste maintenant à voir qui de Rennes ou de l’OL, dont l’intérêt avait été dévoilé plus tôt dans la journée, parviendra à rafler la mise dans ce dossier estimé à 15 ME minimum. De plus, l’AC Milan, le Bayer Leverkusen ou encore l’Atalanta Bergame font également partie des clubs intéressés par ce défenseur très prometteur de 20 ans.