OL : Alerte rouge, Genesio sent venir ce gros danger à Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Du côté de l'Olympique Lyonnais et de ses supporters, on a encerclé deux dates en rouge sur le calendrier, il s'agit bien évidemment du mardi 19 février et du mercredi 13 mars, l'OL croisant ces deux soirs-là le FC Barcelone. Mais d'ici là, le club de Jean-Michel Aulas a plusieurs gros matches à jouer à commencer par le derby de dimanche prochain à Saint-Etienne, ou la réception du Paris Saint-Germain une semaine plus tard au Groupama Stadium. Et pour Bruno Genesio, si certains de ses joueurs commettent l'erreur de se focaliser déjà sur la double confrontation face au Barça, ils pourraient le regretter.

Sur BeInSports, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a envoyé un message clair et net à son équipe. « Inconsciemment je pense que c’est dans la tête des joueurs, mais il faut qu’on s’enlève cela de nos esprits car c’est encore loin et il y a beaucoup d’autres matches avant cette rencontre de Champion’s League et des matches très importants pour nous que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France (...) On a le temps de le préparer ce match face au Barça, et nous le staff on travaille dessus, mais pour les joueurs ce sont les matches qui arrivent qui doivent compter le plus, histoire d’accumuler de la confiance pour le jour où l’on recevra le Barça. La grosse erreur, ça serait d’avoir déjà l’esprit à ce match. Je vais être très attentif à tout ce qui va se passer d’ici cette rencontre de Champion’s League », prévient le technicien de l'OL, histoire de placer tout le monde devant ses responsabilités.