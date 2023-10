OL ‍: Accusé, Jean-Michel Aulas porte plainte

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Décidément, l'année 2023 n'est pas la plus florissante pour Jean-Michel Aulas. En conflit avec l'Olympique Lyonnais, son ancien club, l'homme d'affaires est accusé d'avoir eu recours à des paradis fiscaux. Une plainte a été déposée par sa société.

Dernièrement, le média Rue89Lyon a dévoilé une nouvelle affaire qui concerne Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL est accusé de profiter d'une fiscalité avantageuse, au Delaware, au Luxembourg ou aux Îles Caïman, pour le compte d'Embassair Group International, une société dont il est co-actionnaire, afin de payer moins d’impôts. Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, sont tous les deux cités. La firme, domiciliée au Luxembourg est spécialisée dans l’accueil des jets privés, à Miami. Une nouvelle affaire qui n'arrange pas celui qui a passé 36 ans à la tête de Lyon et qui est en conflit ouvert avec son ancien club. Forcément, la réponse de l'ancien président rhodanien ne sait pas fait attendre. Via son compte Twitter, l'ancien dirigeant de 74 ans a annoncé que sa société Holnest allait porter plainte pour diffamation.

Nouvelle polémique, Aulas porte encore plainte

Suite aux informations de presse concernant notre investissement dans Embassair Group International, @Holnest_fr annonce déposer plainte pour diffamation pic.twitter.com/Vnejd1Bz77 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 17, 2023

« La société Holnest a pris connaissance hier de la publication d’informations calomnieuses concernant l’investissement industriel du groupe dans la société américain Embassair Group International. La société Holnest annonce assigner en justice toute personne diffusant des informations trompeuses visant à la calomnie et à salir l’image de la société et de ses collaborateurs. Holnest condamne fermement tous articles ayant pour objectif de nuire à un groupe dont l’innovation technologique permet à une entreprise française d’être présente aux États-Unis, dans un domaine très stratégique et concurrentiel » explique Holnest dans un communiqué, relayé par Jean-Michel Aulas sur ses réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que l'ancien boss de l'OL porte plainte cette année puisque le 30 août dernier, il a déjà attaqué en justice John Textor, actionnaire majoritaire des Gones, encore une fois pour diffamation.