OL : Marcelo est le chat noir de Lyon, la preuve

Poussé vers la sortie par les Bad Gones, Marcelo ne serait pas une grande perte aux yeux des supporters de l’Olympique Lyonnais. Et malheureusement pour le Brésilien, les statistiques confirment leur opinion.

La situation est devenue insupportable pour Marcelo. En conflit avec les Bad Gones, le principal groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais, le défenseur central subit moqueries et insultes à chaque sortie. Pire, le Brésilien s’expose à des altercations invivables pour sa famille et lui-même. L’ancien joueur du Besiktas a donc demandé un bon de sortie au directeur sportif Juninho avant le mercato hivernal. Autant dire que son départ ferait le bonheur de nombreux fans, lesquels estiment que Marcelo n’apporte plus grand-chose à l’équipe de Rudi Garcia. Et pour le coup, ces fidèles du Groupama Stadium n’ont pas totalement tort si l’on se réfère aux statistiques.

En effet, le cadre du club rhodanien a débuté 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Résultat, l’Olympique Lyonnais a perdu six de ces 13 rencontres, pour quatre matchs nuls et seulement trois victoires. Certains diront que ce bilan est surtout lié aux performances collectives. Mais sans le défenseur auriverde au coup d’envoi, les Gones ont remporté sept rencontres sur 13 toutes compétitions confondues, pour trois matchs nuls et trois défaites. Difficile de croire à une coïncidence même si Marcelo n’a pas été le Lyonnais le plus en difficulté sur la première partie de saison.