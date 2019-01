OL : A tous les niveaux, Lyon n'est pas loin du Barça s'enflamme Aulas

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A désormais moins de trois semaines de la première confrontation avec le FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais peut trembler.

Le club catalan vient d’en passer six au FC Séville en Coupe du Roi ce mercredi soir, et le jeu collectif pratiqué a de quoi faire craindre le pire à la défense rhodanienne. Mais l’OL va mieux également, et le fait que son club a l’habitude de se mettre à niveau dans les grands matchs donne visiblement une grande confiance à Jean-Michel Aulas. Présent lors de l’inauguration d’une boutique OL à Villefranche-sur-Saône, le président a fait une petite confidence très optimiste à propos de ce match de gala en Ligue des Champions.

« Je pense que l’écart avec Barcelone sur le point sportif s’est réduit. Il s’est également réduit sur le plan économique. On va essayer de créer la surprise sur les deux matches », a lancé Jean-Michel Aulas dans des propos rapportés par RMC. Une vision des choses qui pourra faire sourire tant les deux clubs semblent sur une planète différente, mais sportivement, l’OL a déjà montré qu’il savait aussi répondre présent quand le niveau augmentait.