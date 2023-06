OL ‍: 60 millions ou viré, la DNCG menace Textor

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor reste toujours aussi flou concernant son mercato mais surtout son apport financier à l'OL. Si les supporters s'interrogent, ils ne sont pas les seuls. La DNCG veut des éclaircissements mais surtout de l'argent réel de sa part.

John Textor ou le grand bluff à l'OL. L'homme d'affaires américain avance masqué depuis son arrivée dans le Rhône. C'était même le cas avant puisqu'il a mis plus de six mois à finaliser son rachat du club. Il lui a fallu récolter la somme promise à Jean-Michel Aulas. S'il a finalement pu injecter 400 millions d'euros cash en décembre dernier, les doutes persistent sur son pouvoir d'achat réel. Et, ce n'est pas le mercato hivernal ainsi que le début du mercato estival actuel qui vont rassurer les supporters lyonnais. La DNCG aussi a son mot à dire concernant les comptes de l'OL et elle met déjà John Textor devant ses responsabilités.

La DNCG réclame 60 millions d'euros à Textor

En effet, selon le journal L'Equipe, l'instance de contrôle financier du football français a envoyé une lettre à l'Américain. Dans celle-ci, elle demande à Textor de présenter des comptes solides au 30 juin, lesquels devront contenir 60 millions d'euros en plus. Une somme qui devra être réelle et prouvée, pas seulement promise par Textor. Un épisode qui illustre la défiance de la DNCG envers le nouveau propriétaire de l'OL et sa stratégie financière opaque.

Cependant, John Textor se dit confiant et estime même que l'argent réclamé est déjà là. Selon lui, il a été pratiquement réuni grâce à la vente d'OL Reign, l'ancienne franchise américaine de l'OL en football féminin, ainsi que la cession de l'OL Féminin à Michelle Kang. Une opération qui rapporterait 50 millions d'euros selon l'Equipe. Textor s'appuiera dessus lors de son audition devant la DNCG prévue le 28 juin prochain. Celle-ci sera déterminante pour l'OL car l'instance voudra du concret et non des réponses vagues de la part de Textor. Dans le cas contraire, l'OL s'exposerait à des sanctions qui compliqueraient un peu plus le mercato et la saison à venir.