OL : 4e de Ligue 1, un échec honteux pour Lyon

L'Olympique Lyonnais a l'obligation de gagner à Monaco pour rêver de la prochaine Ligue des champions. Anthony Lopes n'envisage pas un autre scénario pour l'OL.

En l’espace de dix jours la saison de Lyon a pris un mauvais tournant, l’équipe de Rudi Garcia se faisant d’abord sortir de la Coupe de France par Monaco, puis en tombant au Groupama Stadium contre Lille après avoir mené 2-0. Pour l’OL les choses sont désormais claires, même si un ticket en Europa League est déjà assuré, ne pas finir sur le podium de la Ligue 1 pour la deuxième saison consécutive serait une énorme déception, pour ne pas dire plus. Même s’il ne veut pas croire à cela, le gardien de but international portugais de Lyon estime que l’heure est venue pour ses coéquipiers et lui de montrer que le ticket en or pour la Ligue des champions ne s’est pas définitivement envolé face au LOSC. Anthony Lopes ne voit même aucune raison de partir battu dimanche à Louis II. Pour cela, une seule solution, la positive attitude.

Du muscle à Lyon

Le portier de l’Olympique Lyonnais a donc mis les choses au point face à ceux qui estiment que l’OL n’est plus dans le coup pour la Ligue des champions. « Le plus important pour nous, c'est d'éviter de lire tout ce qui se dit, par exemple qu'on est loin du podium. Non, on n'est pas loin, on est à quatre points, et si on gagne à Monaco on revient à un point, c'est une grosse source de motivation, a confié Anthony Lopes, qui sait que pour réussir à s’imposer en Principauté, il va falloir sortir des muscles. Il faut gagner à Monaco et enchaîner ensuite avec les trois matches restant, en retrouvant un état d'esprit conquérant. On a encore un espoir d'aller chercher cette qualification parce que l'on affronte un concurrent direct. Il faut qu'on soit de vrais guerriers, de vrais bonhommes. »

L'OL privé de Ligue des champions ? Impossible

Car la dernière fois que l’OL et l’AS Monaco se sont croisés, c’est plutôt l’actuel troisième de Ligue 1 qui a marché sur Lyon. Quoi qu’il en soit, Anthony Lopes admet que Lyon n’a pas le droit de se rater compte tenu de son standing. « Rater la Ligue des champions ? Ce serait un échec total, pour nous, pour les supporters, qui malgré la situation, sont présents derrière nous. Je suis Lyonnais, ça me touchera encore plus que pour certains, mais je ne suis pas le seul non plus. Ce n'est pas du tout dans ma tête, je garde l'état d'esprit pour gagner. On devra être revanchard envers nous-mêmes avant tout. On sera gonflés en bloc », annonce le gardien de but de l’Olympique Lyonnais. Des mots à confirmer dimanche soir sur la pelouse monégasque, cette fois l’OL n’a vraiment plus le choix.