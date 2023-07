OL ‍: 300 millions en plus, Textor bouscule la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce mardi, c'est jour de rattrapage pour l'Olympique Lyonnais que doit repasser devant la DNCG. Après avoir été recalé par le gendarme financier du football, John Textor pense avoir les atouts pour ne pas se retrouver coincé sur le plan financier lors de ce mercato.

Sursis à statuer, dans l'attente d'éléments complémentaires ». Dans la langue parlée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, cela veut dire que vous n’avez pas convaincu cette instance que vous avez les moyens financiers de vos ambitions. Du côté de l’Olympique Lyonnais l’annonce faite la semaine passée a provoqué une vraie sidération, tant les équipes de John Textor pensaient franchir cet obstacle sans aucun problème. La réalité est que l’OL n’a pas apporté les garanties suffisantes pour convaincre la DNCG, et que ce mardi il va falloir avoir des atouts nettement plus forts pour avoir le feu vert comme la totalité des rivaux de Lyon en Ligue 1. Pour cela, John Textor veut frapper fort et marquer les esprits. Et, dès lundi, il a déjà envoyé une vague de documents à l’instance de contrôle.

300 millions dans le capital d'OL Groupe, c'est fort

Hâte de lancer cette nouvelle saison🔴🔵



⏳ Rendez-vous jeudi pour la reprise de nos joueurs ⚽ pic.twitter.com/VmxnW4Jwjv — Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2023

D’après les révélations du quotidien sportif, de nombreuses garanties sont déjà arrivées à la DNCG depuis 24 heures, mais un atout supplémentaire et probablement décisif a également été apporté. À savoir que John Textor a indiqué qu’il transférait les actifs de ses autres clubs (Molenbeek en Belgique, Botafogo au Brésil et une grosse partie de Crystal Palace en Premier League) dans le capital d’OL Groupe, soit autour de 300 millions d’euros. De quoi prouver que l’Olympique Lyonnais avait les reins très solides, et permettre d’avoir dès ce mardi l’accord total pour recruter lors de ce mercato. Cependant, L’Equipe précise que compte tenu de la situation, la DNCG aura quoi qu'il arrive un regard attentif cette saison sur les événements qui se dérouleront au Groupama Stadium. John Textor le comprend au fil des mois, la France a une politique très stricte en matière de gestion, et il ne faut pas trop s'amuser avec cela.